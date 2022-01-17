«Днепр-1» объявил об аренде левого защитника из «Динамо»

«Днепр-1» нашел замену Владиславу Дубинчаку.

Воспитанник киевского «Динамо» Роман Вантух переходит в команду Игоря Йовичевича на правах аренды до конца сезона-2021/2022, сообщает официальный сайт днепровского клуба.

Первую половину нынешнего чемпионата 23-летний левый защитник провел в «Черноморце», сделав один ассист в девяти матчах УПЛ. Также в его послужном списке значатся выступления за донецкий «Олимпик» и «Александрию». Всего в УПЛ Вантух сыграл 55 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

Воспитанник «Динамо» привлекался в молодежную сборную Украины, за которую забил один гол в девяти поединках.

Ранее действующий чемпион Украины отозвал из аренды в «Днепре-1» Владислава Дубинчака, так как продал в «Эвертон» Виталия Миколенко.

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