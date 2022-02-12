«Днепр-1» объявил о подписании бразильского вингера

Бывший полузащитник «Морейренсе» Фелипе Пирес продолжит карьеру в Украине. 26-летний бразильский вингер подписал контракт с «Днепром-1».

Сделка заключена на четыре года, сообщает официальный сайт клуба.

Ранее Пирес выступал за юношескую команду «Лейпциг», «Зальцбург», «Хоффенхайм», австрийский «Лиферинг», «Франкфурт», венскую «Аустрию», «Палмейрас», «Форталезу», «Риеку».

В текущем сезоне вингер сыграл 23 матча за «Морейренсе», отметившись одним голом и тремя результативными передачами.

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