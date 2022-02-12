Фрибет 3000 UAH
Олимпиада в Пекине 2022 Биатлон, гонки преследования: где смотреть Биатлон, гонки преследования: ставки «Шахтёр» Д — «Мариуполь»: где смотреть
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Футбол

«Днепр-1» не смог обыграть вице-чемпиона Узбекистана

Павел Соловей
Павел Соловей
12.02.2022
18:58
Новость
Футбол

«Днепр-1» провел второй контрольный матч за день. Соперником днепровской команды стал вице-чемпион Узбекистана – «Согдиана».

Матч завершился вничью со счетом 1:1. В составе «Днепра-1» мяч забил испанец Гуаль.

Контрольный матч

«Днепр-1» – «Согдаина» – 1:1

Голы: Норхонов, 26 – с пенальти (0:1). Гуаль, 47 (1:1).

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Днепр-1» ведет переговоры с игроком из топ-чемпионата
«Днепр-1» ведет переговоры с игроком из топ-чемпионата
«Днепр-1» арендовал бразильского защитника «Шапекоэнсе»
«Днепр-1» арендовал бразильского защитника «Шапекоэнсе»
«Днепр-1» обыграл боснийцев благодаря дублю Довбика
«Днепр-1» обыграл боснийцев благодаря дублю Довбика

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

79
3000 UAH Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи