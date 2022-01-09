«Днепр-1» может усилиться нападающим из Испании

Испанский нападающий Марк Гуаль имеет предложение от клуба УПЛ «Днепра-1», сообщает FCDNIPRO.COM.



25-летний форвард недавно разорвал контракт с клубом Сегунды «Алькорконом».

По информации испанских СМИ, этот футболист имеет «очень мощное предложение» от украинского клуба. Также форвардом интересуется краковская «Висла».

Гуаль, уроженец Бадалоны (провинция Барселона) с ростом 1.86 метра. Он сыграл 3 матча за сборную Испании до 21 года и сыграл 145 игр во втором испанском дивизионе (31 гол).

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