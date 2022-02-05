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«Днепр-1» может усилиться бразильским защитником

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
05.02.2022
12:59
Новость
Футбол

«Днепр-1» может подписать левого защитника. Днепровский клуб интересуется футболистом «Шапекоэнсе» Габриэлем Бусанелло, сообщает ресурс FCDNIPRO.COM.

Отмечается, что стороны находятся в активной стадии переговоров и все должно решится в ближайшие дни.

Бусанелло – воспитанник «Шапекоэнсе» и провел в Серии А 30 матчей, забив 1 гол. Transfermarkt оценивает его в 1,5 млн евро, а контракт игрока с клубом рассчитан до 31 декабря 2023 года.

Ранее в «Динамо» вернулся Владислав Дубинчак, который играл на левом фланге обороны «Днепра-1».

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