«Днепр-1» может усилиться бразильским защитником

«Днепр-1» может подписать левого защитника. Днепровский клуб интересуется футболистом «Шапекоэнсе» Габриэлем Бусанелло, сообщает ресурс FCDNIPRO.COM.



Отмечается, что стороны находятся в активной стадии переговоров и все должно решится в ближайшие дни.

Бусанелло – воспитанник «Шапекоэнсе» и провел в Серии А 30 матчей, забив 1 гол. Transfermarkt оценивает его в 1,5 млн евро, а контракт игрока с клубом рассчитан до 31 декабря 2023 года.

Ранее в «Динамо» вернулся Владислав Дубинчак, который играл на левом фланге обороны «Днепра-1».

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