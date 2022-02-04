«Днепр-1» минимально обыграл соперника из Черногории

«Днепр-1» провел очередной контрольный матч.

«Сине-золотые», которые ушли на зимний перерыв на третьем месте в таблице УПЛ, встречались с черногорским «Дечичем». Судьбу поединка решил единственный гол, который забил атакующий полузащитник «Днепра-1» Алексей Гуцуляк.

Ранее киевское «Динамо» упустило победу над болгарским «Левски» в спарринге.

Контрольный матч

«Днепр-1» — Дечич (Черногория) — 1:0 (1:0)

Гол: Гуцуляк (35).

«Днерп-1»: Юрчук (Кинарейкин, 61), Чалый (Вантух, 58), Логинов (Нельсон, 20), Сваток (Адамюк, 61), Кравченко (Лучкевич, 61), Ди Франко (Соловьев, 61), Билл (Назаренко, 61), Джурасек (Пихаленок, 61), Когут (Ярмолюк, 61), Гуцуляк (Рубчинский, 61), Гуаль (Довбик, 61).

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Металлист 1925» проиграл спарринг сербам, открыв счет

Усик после дебюта в профессиональном футболе: эмоции вообще зашкаливают, сбылась мечта детства

Украина с незабитым пенальти достойно уступила России в полуфинале чемпионата Европы по футзалу

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.