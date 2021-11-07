«Днепр-1» благодаря голу Довбика со штрафного выиграл у «Ингульца»

7 ноября в рамках 14 тура УПЛ «Ингулец» играл с «Днепром-1».



Днепровская команда выиграла встречу с минимальным перевесом 1:0. Победным голом отличился в первом тайме Артем Довбик, который забил со штрафного.

УПЛ. 14 тур

«Ингулец» – «Днепр-1» – 0:1 (0:1)

Гол: Довбик, 25.

Также «Ворскла» выиграла у «Динамо» в гостях благодаря голу и ассисту Тилля.



Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.