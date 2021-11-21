«Днепр-1» благодаря дублю Довбика в волевом стиле обыграл «Александрию»: видеообзор матча

В одном из центральных поединков 15-го тура УПЛ встречались претендующие на еврокубки «Днепр-1» и «Александрия».

Гости открыли счет на 19-й минуте, после розыгрыша углового отличился Владислав Бабогло. Однако «Днепр-1» еще в первом тайме переломил ход матча. На 29-й минуте Довбик реализовал пенальти, который был назначен после задействования системы ВАР — арбитру Коваленко подсказали, что фол на Дубинчаке был в пределах штрафной. Еще через минуту Довбик оформил дубль. А на 41-й минуте капитан «Днепра-1» Логинов забил после углового.

Второй тайм прошел без голов. «Днепр-1» в текущей таблице поднялся на третье место с 31-м очком. «Александрия» осталась на шестой строчке с 23-мя пунктами. Артем Довбик с десятью голами вышел на первое место в гонке бомбардиров.



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