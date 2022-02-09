«Днепр-1» арендовал бразильского защитника «Шапекоэнсе»

09.02.2022
22:36
Новость
Футбол
Защитник «Шапекоэнсе» Габриэль Бусанелло продолжит карьеру в Украине. 23-летний бразилец подписал арендное соглашение с «Днепром-1» до конца года, сообщает официальный сайт Шапекоэнсе.
При этом днепровский клуб сможет активировать опцию по выкупу его контракта.
Бусанелло выступал за «Шапекоэнсе» с сентября 2020 года.
В минувшем чемпионате Бразилии он провел 30 поединков, в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи.
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