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«Днепр-1» арендовал бразильского защитника «Шапекоэнсе»

Павел Соловей
Павел Соловей
09.02.2022
22:36
Новость
Футбол

Защитник «Шапекоэнсе» Габриэль Бусанелло продолжит карьеру в Украине. 23-летний бразилец подписал арендное соглашение с «Днепром-1» до конца года, сообщает официальный сайт Шапекоэнсе.

При этом днепровский клуб сможет активировать опцию по выкупу его контракта.

Бусанелло выступал за «Шапекоэнсе» с сентября 2020 года.

В минувшем чемпионате Бразилии он провел 30 поединков, в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи.

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