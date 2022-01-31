Директор «Полесья»: если Усик усилит нашу команду — будем предлагать профессиональный контракт

Директор житомирского «Полесья» Владимир Загурский рассказал об идее с приглашением в команду чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика.

«Усик — хороший друг президента нашего клуба Геннадия Буткевича. После того, как было принято решение о проведении Winter Cup-2022, у нашего президента, который выступил спонсором этого турнира наряду с Александром Ярославским и телеканалами «Футбол», возникла идея, чтобы Александр Усик дебютировал за нашу команду.

Профессиональный контракт для Усика? Будем рассматривать. Если он усилит нашу команду — будем предлагать, если нет — просто дадим шанс попробовать себя в футболе», — цитирует Загурского Fanday.net.

Накануне Усик сообщил, что сыграет за «Полесье» против «Вереса» на турнире Winter Cup. Состоится матч в четверг, 3 февраля.

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