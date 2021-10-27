Директор антидопингового центра Украины подал в отставку после отчета ВАДА

Директор антидопингового центра Украины Иван Курлищук подал в отставку после отчета Всемирного антидопингового агентства (ВАДA) в отношении Национального антидопингового центра Украины (НАДЦУ). Также в отставку подал заместитель Курлищука Ярослав Кручек.

«Министерство молодежи и спорта выступает категорически против манипулирования с допингом в спорте!

Обнародованны Всемирным антидопинговым агентством предварительные результаты операции Геркулес. Национальная антидопинговая организация Украины (НАДЦ) нарушила международный стандарт тестирования.

Сегодня директор НАДЦ Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек подали в отставку.

Министерство заявляет, что мы занимаем четкую позицию по борьбе с допингом и никому не позволим нарушать антидопинговые правила. Реакция на нарушение будет мгновенной и жесткой», – написал министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт в своем фейсбуке.

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