Директор «Александрии»: мы будем бороться за Калитвинцева

Директор футбольного клуба «Александрия» Дмитрий Китаев в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua прокомментировал информацию о том, что черниговская «Десна» подала в палату споров УАФ жалобу на клуб из Кировоградской области по поводу незаконного перехода в команду Юрия Гуры полузащитника Владислава Калитвинцева.
«Мы знаем, что будет разбирательство между «Десной» и Калитвинцевым. Всё остальное — это только слухи и разговоры. Комментировать пока нечего, потому что нет официальной информации. Лишь бы поговорить мы не намерены. Мы ничего не нарушали, поэтому, безусловно, будем бороться за этого футболиста».
Ранее спортивный юрист эксклюзивно для нашего сайта поделился мнением о «деле Калитвинцева».
Также стало известно, сколько «Десна» задолжала денег Владиславу Калитвинцеву.
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