Директор «Александрии»: латвийского легионера просматривали с прицелом на зимний сбор

В центральном поединке 15 тура чемпионата УПЛ «Александрия» в гостях 20 ноября сыграет с «Днепром-1».



В эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua директор ФК «Александрия» Дмитрий Китаев рассказал о последних новостях в команде из Кировоградщины.

«Во время ноябрьской паузы в чемпионате УПЛ провели спарринг с «Ингульцом», в котором победили 3:1. Просмотрели легионера из Латвии, теперь нужно определиться, будем ли вызывать его на тренировочный сбор, когда начнется подготовка ко второй части сезона.

После реабилитации в одной из римских клиник вернулся домой наш полузащитник Кирилл Ковалец, не избежавший серьезной травмы. Его восстановление идет согласно графику, прописанному итальянскими медиками.

Напомним, что «Александрия» занимает в чемпионате УПЛ шестое место, набрав 23 очка.

Ранее стало известно, что «Металлист 1925» готовится к следующему матчу чемпионата без шести футболистов.

Также известный украинский тренер Вячеслав Грозный высказался о матче отбора чемпионата мира Босния и Герцеговина — Украина, оценив шансы украинской сборной занять второе место в группе.

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