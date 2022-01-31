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«Динамо» заинтересовано в приобретении игрока «Шерифа»

Павел Соловей
Павел Соловей
31.01.2022
13:12
Новость
Футбол

Защитник «Шерифа» Густаво Дуланто может продолжить карьеру в Украине. В услугах перуанского игрока заинтересовано киевское «Динамо», сообщает Transfers24hr.

По данным источника, киевский клуб готов приобрести Дуланто за 1,5 миллиона евро. Известна и потенциальная зарплата 26-летнего защитника в Киеве – 800 тысяч евро в год.

За «Шериф» Густаво выступает с февраля 2021 года, успел сыграть в 43 матчах, забить 3 гола и отдать 4 ассиста. До этого Дуланто успел поиграть за «Университарио», ЮТС, «Реал Гарсиласо» и «Куско» (все – Перу), а в Европе выступал за португальскую «Боавишту».

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