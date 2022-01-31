«Динамо» заинтересовано в приобретении игрока «Шерифа»

Защитник «Шерифа» Густаво Дуланто может продолжить карьеру в Украине. В услугах перуанского игрока заинтересовано киевское «Динамо», сообщает Transfers24hr.

По данным источника, киевский клуб готов приобрести Дуланто за 1,5 миллиона евро. Известна и потенциальная зарплата 26-летнего защитника в Киеве – 800 тысяч евро в год.

За «Шериф» Густаво выступает с февраля 2021 года, успел сыграть в 43 матчах, забить 3 гола и отдать 4 ассиста. До этого Дуланто успел поиграть за «Университарио», ЮТС, «Реал Гарсиласо» и «Куско» (все – Перу), а в Европе выступал за португальскую «Боавишту».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Испанский «Спортинг» арендовал у «Динамо» нападающего

Ванат и Шкурин отправились с «Динамо» на второй сбор

Лидер «Динамо» отказался переходить в «Монако»

Стало известно, входил ли нападающий «Динамо» в трансферные планы «Зари»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.