«Динамо» все домашние матчи весенней части УПЛ может провести на клубном стадионе

Киевское «Динамо» первых два стартовых весенних матча в УПЛ против «Ингульца» (26 февраля) и «Десны» (6 марта) проведет в Киеве на своем клубном стадионе им.В.Лобановского. С такой просьбой к столичному клубу обратились их соперники, которые по календарю должны были принимать киевлян на своих аренах, однако не смогли их подготовить к возобновлению чемпионата.

В то же время, как стало известно Meta-ratings.com.ua, «Динамо» рассматривает возможность все оставшиеся свои домашние матчи во второй части УПЛ также провести на клубном стадионе имени Валерия Лобановского. В прошлом году своих соперников динамовцы принимали на НСК «Олимпийский».



Стадион имени Валерия Лобановского

Добавим, что ранее стало известно, что на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского второго марта состоится матч Юношеской Лиги УЕФА между киевлянами и португальским «Спортингом».

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