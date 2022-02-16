«Динамо» все домашние матчи весенней части УПЛ может провести на клубном стадионе

Киевское «Динамо» первых два стартовых весенних матча в УПЛ против «Ингульца» (26 февраля) и «Десны» (6 марта) проведет в Киеве на своем клубном стадионе им.В.Лобановского. С такой просьбой к столичному клубу обратились их соперники, которые по календарю должны были принимать киевлян на своих аренах, однако не смогли их подготовить к возобновлению чемпионата.
В то же время, как стало известно Meta-ratings.com.ua, «Динамо» рассматривает возможность все оставшиеся свои домашние матчи во второй части УПЛ также провести на клубном стадионе имени Валерия Лобановского. В прошлом году своих соперников динамовцы принимали на НСК «Олимпийский».
Добавим, что ранее стало известно, что на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского второго марта состоится матч Юношеской Лиги УЕФА между киевлянами и португальским «Спортингом».
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