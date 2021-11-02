В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» встречалось с «Барселоной». Поединок прошел в Киеве на НСК «Олимпийский» и завершился минимальной победой каталонцев со счетом 1:0.

Единственный мяч на 70-й минуте забил Ансу Фати.

Таким образом, «Динамо» во второй раз проиграло «Барселоне» с одинаковым счетом.

Киевская команда занимает четвертое место в турнирной таблице группы Е, имея в своем активе одно очко. «Барселона» поднялась на второе место, набрав 6 очков.

Лига чемпионов

Группа Е

4-й тур

«Динамо» - «Барселона» - 0:1

Гол: Фати, 70.

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