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«Динамо» вернулось в Киев после первого сбора

Павел Соловей
Павел Соловей
28.01.2022
09:46
Новость
Футбол

После заключительного контрольного матча на первом зимнем сборе против норвежского «Буде-Глимта» (1:1) делегация «Динамо» вернулась из испанской Мурсии в Киев.

Самолет с динамовцами приземлился в аэропорту «Борисполь» поздно вечером, поэтому игроки разъехались сразу по домам – кроме Руслана Нещерета, который вместе с клубными врачами отправился в клинику для проведения детального обследования после полученной травмы головы в матче с «Буде-Глимтом», сообщает пресс-служба клуба.

Тренерский штаб предоставил футболистам два выходных дня, после которых, в воскресенье утром, первая команда «Динамо» вновь соберется на клубной базе и проведет тренировку.

Вылет на второй сбор в Турцию намечен на утро понедельника, 31 января. Продлится второй подготовительный этап до 10 февраля.

Ранее сообщалось, что «Верес» усилится защитником киевского «Динамо».

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