«Динамо» в Юношеской Лиге УЕФА сыграет с «Депортиво»

В Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка стыкового раунда Юношеской Лиги УЕФА.

Киевскому «Динамо» в соперники достался «Депортиво» из Ла-Коруньи. Дуэль будет состоять из одного матча, который состоится в Испании 8 или 9 февраля.

Напомним, что в группе с «Барселоной», «Бенфикой» и «Баварией» «Динамо» заняло второе место с 13-ю очками, уступив первую строчку португальцам.

Все пары 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА:

«Эмполи» (Италия) – «Боруссия» Дортмунд (Германия)

«Генк» (Бельгия) - «Челси» (Англия)

«Алкмаар» (Нидерланды) - «Вильярреал» (Испания)

«Жилина» (Словакия) – «Интер» (Италия)

«Хайдук» (Хорватия) - «Атлетико» (Испания)

«Митьюлланд» (Дания) – «Брюгге» (Бельгия)

«Депортиво» (Испания) – «Динамо» Киев (Украина)

«Рейнджерс» (Шотландия) – «Севилья» (Испания)

Ранее Йожеф Сабо высказался по поводу перехода Виталия Миколенко в «Эвертон».



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