«Динамо» в первом спарринге второго сбора разгромило чемпиона Болгарии

В первом контрольном матче второго сбора в Турции «Динамо» встречалось с действующим чемпионом Болгарии – «Лудогорцем». Спарринг завершился уверенной победой киевской команды со счетом 4:1.

В составе киевской команды мячи забили Гармаш, Витиньо, Шапаренко и Шкурин.

Контрольный матч

«Динамо» – «Лудогорец» – 4:1

Голы: Гармаш, 16 – с пенальти (1:0). Витиньо, 38 (2:0). Шапаренко, 47 (3:0). Шкурин ,74 (4:0). Десподов, 78 – с пенальти (4:1).

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Стало известно, входил ли нападающий «Динамо» в трансферные планы «Зари»

«Динамо» заинтересовано в приобретении игрока «Шерифа»

«Верес» пока не дождался приезда защитника «Динамо»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.