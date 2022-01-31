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«Динамо» в первом спарринге второго сбора разгромило чемпиона Болгарии

Павел Соловей
Павел Соловей
31.01.2022
18:50
Новость
Футбол
«Динамо» в первом спарринге второго сбора разгромило чемпиона Болгарии

В первом контрольном матче второго сбора в Турции «Динамо» встречалось с действующим чемпионом Болгарии – «Лудогорцем». Спарринг завершился уверенной победой киевской команды со счетом 4:1.

В составе киевской команды мячи забили Гармаш, Витиньо, Шапаренко и Шкурин.

Контрольный матч

«Динамо» – «Лудогорец» – 4:1

Голы: Гармаш, 16 – с пенальти (1:0). Витиньо, 38 (2:0). Шапаренко, 47 (3:0). Шкурин ,74 (4:0). Десподов, 78 – с пенальти (4:1).

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