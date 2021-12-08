«Динамо» в меньшинстве проиграло «Бенфике» в Юношеской лиге УЕФА

08.12.2021
15:52
Новость
Футбол
В матче шестого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА «Бенфика» U-19 принимала «Динамо» U-19. Встреча завершилась минимальным поражением киевской команды со счетом 0:1.
Отметим, что «Динамо» играло в меньшинстве с 77-й минуте после удаления Бражко.
Киевская команда заняла второе место в группе Е, набрав 13 очков и вышла в плей-офф турнира. «Бенфика» прошла дальше с первого места.
Юношеская лига УЕФА
Группа Е
«Бенфика» U-19 – «Динамо» U-19 – 1:0
Гол: Семеду, 44.
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