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«Динамо» упустило победу над болгарским «Левски»

Игорь Яслик
Игорь Яслик
04.02.2022
18:01
Новость
Футбол

Киевское «Динамо» сыграл очередной контрольный матч на втором зимнем сборе в Турции.

Действующий чемпион Украины выиграл первый тайм у «Левски» благодаря голу Виталия Буяльского. Однако за 14 минут до конца матча болгарин Костадинов пробил Дениса Бойко.

На 80-й минуте Николай Шапаренко покинул поле из-за небольшого повреждения.

Ранее «Динамо» одержало сверхволевую победу над сербскими «Чукаричками».

Контрольный матч

«Динамо» (Киев) — «Левски» (Болгария) — 1:1 (1:0)

Голы: Буяльский (32) — Костадинов (76).

«Динамо» (1-й тайм): Бущан, Кендзера, Забарный, Сирота, Дубинчак, Сидорчук (К), Буяльский, Гармаш, Витиньо, Антюх, Шкурин.

«Динамо» (2-й тайм): Бойко, Тымчик, Бурда, Боль, Караваев, Бражко, Шапаренко (Беседин, 80), де Пена, Витиньо (Кулач, 67), Цыганков (К), Ванат.

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