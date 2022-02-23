«Динамо» U19 уверенно выиграло у «Ингульца»

В стартовом матче второй части сезона «Динамо» U19 принимало на клубной базе в Вити-Литовской «Ингулец».



Чемпионат U19. 19 тур. 23.02.2021. НТВ «Динамо»

«Динамо» – «Ингулец» – 3:0

Голы: Бражко (45+2, пенальти), Диалло (64), Попов (73)

«Динамо»: Нещерет, Малыш, Боль, Дячук, Бенедюк, Бражко, Яцык (к) (Скрипник, 77), Н.Волошин (Близниченко, 84), Царенко (Мельниченко, 77), Диалло (Мехди, 84), Горбач (Попов, 63).

«Ингулец»: Ярош, Гаврилюк, Жилинский (к), Свирипа, Железняк, Бойко (Иваница, 62), Кириченко (Хоменко, 54), Гончаров (Чабан, 67), Донцов, Цуркан, Кабаченко.

Предупреждение: Железняк (36)

Ранее стало известно, что вторая часть сезона УПЛ может стартовать по плану.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.



Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.