«Динамо» U19 отправилось на матч Юношеской Лиги УЕФА против «Депортиво»

Юношеская команда киевского «Динамо» отправилась на матч Юношеской Лиги УЕФА против испанского «Депортиво». Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

Главный тренер «Динамо» U19 Игорь Костюк взял на матч следующих игроков:

Вратари: Игнатенко, Тугай.

Защитники: Вивчаренко, Танчак, Дячук, Филатов, Опанасенко, Еременко.

Полузащитники: Яцык, Скрипник, Диалло, Близниченко, Кремчанин, Царенко, Мегди.

Нападающие: Попов, Горбач, Уваров.

Из Стамбула киевляне отправятся в Мадрид, откуда на автобусе будут добираться в Ла-Корунью.

Напомним, что матч против «Депортиво» состоится в среду 9 февраля.

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