«Динамо» U-19 в серии пенальти обыграло «Депортиво» и вышло в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА

9 февраля состоялся стыковой поединок за право сыграть в 1/8 финала юношеской Лиги УЕФА, в котором сыграли «Депортиво» U-19 и «Динамо» U-19. Игра прошла в Ла-Корунье на поле стадиона «Риасор».

Основное время встречи завершилось вничью 2:2. Обладатель путевки в четвертьфинал Юношеской лиги УЕФА определился по итогам серии пенальти. 11-метровые точнее исполняли киевляне.

Юношеская лига УЕФА

Плей-офф

«Депортиво» U-19 – «Динамо» U-19 – 2:2. По пенальти – 2:3

Голы: Нахера, 4 (1:0). Царенко, 6 (1:1). Р.Лопес, 26 (2:1). Яцык, 75 (2:2).

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Источник: «Динамо» не планирует серьезных приобретений

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