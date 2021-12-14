«Динамо» U-19 узнало соперника в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА

Во вторник, 14 декабря, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала (стыковых матчей) Юношеской лиги УЕФА.
8 победителей Пути чемпионов получали в соперники команды, которые финишировали вторыми на групповой стадии Пути Лиги чемпионов, среди которых и киевское «Динамо» U-19.
Результаты жеребьевки 1/16 финала Юношеской Лиги УЕФА
АЗ Алкмаар – «Вильярреал»
«Депортиво» — «Динамо»
«Эмполи» — «Боруссия» Д
«Генк» — «Челси»
«Хайдук» — «Атлетико»
«Мидтьюлланн» — «Брюгге»
«Рейнджерс» — «Севилья»
«Жилина» — «Интер»
8 одноматчевых противостояний 1/16 финала пройдут 8 или 9 февраля. Клубы из одной ассоциации не могут сыграть друг с другом.
8 победителей стыковых матчей присоединятся в 1/8 финала к победителям 8 групп Пути ЛЧ. Затем будут сыграны стадии 1/8 финала (1 или 2 марта), 1/4 финала (15 или 16 марта), 1/2 финала (22 апреля, Ньон), финал (25 апреля, Ньон).
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