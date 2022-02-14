«Динамо» U-19 с камбэком обыграло румынскую команду

«Динамо» U-19 сыграло первый товарищеский матч на сборе в Турции после победы над «Депортиво» в Юношеской лиге УЕФА.
Товарищеский матч
«Динамо» U-19 – «Решица» – 3:2 (0:2)
Голы: 0:1 – 26 Драгичану, 0:2 – 39 пенальти Медиоп, 1:2 – 51 Диалло, 2:2 – 63 Бенедюк, 3:2 – 73 Диалло
«Динамо» U-19 (первый тайм): Игнатенко – Танчак, Филатов, Балаба, Опанасенко – Гаджук, Скрипник, Мегди, Кремчанин, Близниченко – Уваров.
«Динамо» U-19 (второй тайм): Моргун – Малыш, Дячук, Боль, Бенедюк – Бражко, Яцык, Царенко, Диалло, Волошин – Горбач.
«Решица» лидирует в своей группе 3-го дивизиона Румынии.
Также определился соперник «Динамо» по 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА.
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