«Динамо» U-19 с камбэком обыграло румынскую команду

«Динамо» U-19 сыграло первый товарищеский матч на сборе в Турции после победы над «Депортиво» в Юношеской лиге УЕФА.



Товарищеский матч

«Динамо» U-19 – «Решица» – 3:2 (0:2)

Голы: 0:1 – 26 Драгичану, 0:2 – 39 пенальти Медиоп, 1:2 – 51 Диалло, 2:2 – 63 Бенедюк, 3:2 – 73 Диалло

«Динамо» U-19 (первый тайм): Игнатенко – Танчак, Филатов, Балаба, Опанасенко – Гаджук, Скрипник, Мегди, Кремчанин, Близниченко – Уваров.

«Динамо» U-19 (второй тайм): Моргун – Малыш, Дячук, Боль, Бенедюк – Бражко, Яцык, Царенко, Диалло, Волошин – Горбач.

«Решица» лидирует в своей группе 3-го дивизиона Румынии.

Также определился соперник «Динамо» по 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА.



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