«Динамо» U-19 разгромило «Барселону» в Юношеской лиге УЕФА

Во вторник, 2 ноября, киевское «Динамо» U-19 провело домашний поединок четвертого тура группового раунда Юношеской лиги УЕФА, соперником в котором выступила испанская «Барселона».

Встреча юношеских команд «Динамо» и «Барселоны» состоялась на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского и завершилась победой киевской команды со счетом 4:1.

Отметим, что «Барселона» с 41-й минуты играла в меньшинстве после удаления Акомача.

«Динамо» U-19 занимает первое место в группе Е, набрав 10 очков.

Юношеская лига УЕФА

4-й тур

«Динамо» U-19 – «Барселона» U-19 – 4:1

Голы: Диалло, 2 (1:0). Гарридо, 37 (1:1). К.Попов, 45+1 (2:1). Дячук, 66 (3:1). Диалло, 82 (4:1).

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