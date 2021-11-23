«Динамо» U-19 обыграло «Баварию» U-19 в Юношеской лиге УЕФА

«Динамо» U-19 провело пятый поединок группового раунда Юношеской лиги УЕФА сезона-2021/22. Соперником киевской команды выступила мюнхенская «Бавария».

Встреча прошла на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского и завершилась победой киевлян со счетом 2:1.

Перед заключительный туром группового этапа «Динамо» U-19 занимает первое место в группе Е, набрав 13 очков.

Юношеская лига УЕФА

Группа Е

5-й тур

«Динамо» U-19 – «Бавария» U-19 – 2:1

Голы: Яцык, 7 (1:0). Бражко, 69 – с пенальти (2:0). Дибрани, 90+1 (2:1).

Напомним, победители восьми групп напрямую попадут в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. Восемь вторых мест сыграют в стыковых матчах с победителями Пути чемпионов стран, определившимися после двух раундов, где сначала стартуют 32 команды.

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