«Динамо» U-19 обыграло «Баварию» U-19 в Юношеской лиге УЕФА

«Динамо» U-19 провело пятый поединок группового раунда Юношеской лиги УЕФА сезона-2021/22. Соперником киевской команды выступила мюнхенская «Бавария».
Встреча прошла на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского и завершилась победой киевлян со счетом 2:1.
Перед заключительный туром группового этапа «Динамо» U-19 занимает первое место в группе Е, набрав 13 очков.
Юношеская лига УЕФА
Группа Е
5-й тур
«Динамо» U-19 – «Бавария» U-19 – 2:1
Голы: Яцык, 7 (1:0). Бражко, 69 – с пенальти (2:0). Дибрани, 90+1 (2:1).
Напомним, победители восьми групп напрямую попадут в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. Восемь вторых мест сыграют в стыковых матчах с победителями Пути чемпионов стран, определившимися после двух раундов, где сначала стартуют 32 команды.
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