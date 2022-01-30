«Динамо» турецкий сбор начнет матчем против «Лудогорца»

«Динамо» отправится на сбор в Турцию завтра, 31 января.



В этот же день команда проведет первый товарищеский матч – против «Лудогорца», который лидирует в чемпионате Болгарии. За этот клуб выступает украинец Игорь Пластун.

Встреча начнется в 17.00. Трансляция будет доступна на канале «Динамо» в YouTube, а также на телеканале «Динамо TV».

Киевская команда в Испании одержала победы над «Атлетико Пульпиленьо» (4:0), «Расингом Унионом» (4:0), «Мурсией» (3:1), сыграло вничью с «Буде-Глимтом» (1:1).

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.



Источник: «Динамо» заинтересовано в трансфере бразильского защитника

Стало известно, когда CAS рассмотрит апелляцию «Динамо-Брест» по делу Хачериди

«Черноморец» отказался от нескольких арендованных игроков «Динамо»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.