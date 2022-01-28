«Динамо» согласовало трансфер молодого форварда в европейский клуб

Нападающий «Динамо» Владислав Супряга близок к уходу из киевского клуба. 21-летний форвард станет игроком «Базеля».

«Базель» и «Динамо» пришли к принципиальному согласию по переходу Супряги, сообщает Тuttomercatoweb.

На украинского нападающего также претендовала «Сампдория», но предложение швейцарского клуба оказалось более привлекательным. Несмотря на это, итальянцы постараются перехватить Владислава. Окончательное решение «Динамо» примет в ближайшее время.

В нынешнем сезоне Супряга провел всего шесть матчей.

Ранее мы сообщали, что вратарь «Динамо» перенесет операцию после сбора в Испании.

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Чемпион Румынии заинтересовался Супрягой

Источник: два итальянских клуба претендуют на Супрягу

Источник: на Супрягу появился еще один претендент из Серии А

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