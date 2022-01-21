«Динамо» сегодня сыграет первый спарринг на зимних сборах: известно время начала матча

«Динамо» сегодня сыграет контрольный матч с командой испанской Сегунды B «Атлетико Пульпиленьо».



Изначально киевляне должны были сыграть против команды Ассоциации профессиональных футболистов Испании, но спарринг отменили из-за вспышки коронавируса в составе соперника.

Матч с «Атлетико Пульпиленьо» начнется в 19:00. Прямая трансляция будет доступна на YouTube-канале «Динамо».

День матчу! Сьогодні «біло-сині» проведуть перший спаринг на іспанському зборі



⚽️ #ДинамоАтлетікоПульпіленьйо

⌛️19:00

???? Pinatar Arena

???? https://t.co/iomvhcKAXL pic.twitter.com/wE7cvnXwPV — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) January 21, 2022

На первом сборе в Испании чемпион Украины также сыграет с «Расинг Унионом» (22 января), «Мурсией» (25 января) и «Буде-Глимтом» (27 января).

Возобновит сезон «Динамо» матчем против «Ингульца» 26 февраля.

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