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«Динамо» сегодня сыграет первый спарринг на зимних сборах: известно время начала матча

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
21.01.2022
12:49
Новость
Футбол

«Динамо» сегодня сыграет контрольный матч с командой испанской Сегунды B «Атлетико Пульпиленьо».

Изначально киевляне должны были сыграть против команды Ассоциации профессиональных футболистов Испании, но спарринг отменили из-за вспышки коронавируса в составе соперника.

Матч с «Атлетико Пульпиленьо» начнется в 19:00. Прямая трансляция будет доступна на YouTube-канале «Динамо».

На первом сборе в Испании чемпион Украины также сыграет с «Расинг Унионом» (22 января), «Мурсией» (25 января) и «Буде-Глимтом» (27 января).

Возобновит сезон «Динамо» матчем против «Ингульца» 26 февраля.

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