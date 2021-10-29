«Динамо» сделало заявление для фанатов, которые хотят посетить матч с «Барселоной»

В связи с введением «красного» уровня эпидемиологической опасности на территории города Киева ФК «Динамо» доводит до сведения зрителей, которые приобрели билеты или хотят посетить матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/2022 «Динамо» Киев – «Барселона» (2 ноября 2021 года), что доступ на трибуны будет разрешен только при наличии следующих документов:



- отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, которое проведено не более чем за 72 часа матча, или

- отрицательного результата экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, проведенного не более чем за 72 часа до матча, или

- документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации от COVID-19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами двудозной вакцины (зеленые сертификаты);

- документ, подтверждающий выздоровление лица от COVID-19

Проверка будет производиться перед входом на арену.

Указанное требование не распространяется на лиц, не достигших 18 лет.

Кроме того, во время пребывания на территории стадиона зрители обязаны использовать средства индивидуальной защиты, которые закрывают нос и рот.

В связи с этим зрителей просят заблаговременно прибыть на стадион и заранее подготовить указанные документы для проверки.

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