«Динамо» с камбэком обыграло сербскую команду

2-го февраля «Динамо» сыграло второй контрольный матч на турецком сборе. Соперником команды Луческу был сербский клуб «Чукарички».



Балканская команда выиграла первый тайм со счетом 2:0. Во второй половине поединка, начиная с 70-й минуты, киевляне забили трижды после точных ударов Шапаренко, Буяльского и Витиньо. Как итог, «Динамо» победило со счетом 3:2.

Впервые с 29 июня сыграл форвард киевлян и сборной Украины Артем Беседин, который вышел на поле на 83-й минуте. Также во втором тайме появился на поле Виталий Буяльский, который был в старте, но не сыграл в спарринге с первых минут.

Товарищеский матч

«Динамо» – «Чукарички» – 3:2 (0:2, 3:0)

Голы: Шапаренко, 70, Буяльский, 72, Витиньо, 83 – Раконьяк, 16, Чолович, 17.

«Динамо» (старт): Бойко, Тымчик, Бурда, Сирота, Дубинчак, Шепелев, Бражко, Гармаш, де Пена, Антюх, Кулач.

«Чукарички» (старт): Петрович, Стеванович, Дрежгич, Шапич, Роганович, Ковач, Мияйлович, Чолович, Лукич, Савич, Раконьяк.

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