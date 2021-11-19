«Динамо» с дублями Витиньо и Буяльского разгромило «Черноморец»

19 ноября вы рамках 15 тура УПЛ «Динамо» обыграло «Черноморец» со счетом 6:1.



За киевлян голы забивали Гармаш, Кулач, а также Буяльский и Витиньо, которые оформили по дублю. В составе одесситов точно пробил Исаенко.

Премьер-лига Украины. 15 тур

«Черноморец» - «Динамо» - 1:6 (1:3)

Голы: Исаенко, 44 – Буяльский, 27, Витиньо, 30, 37, Гармаш, 48, Буяльский, 58 (с пенальти), Кулач, 82.

Также известный украинский тренер Леонид Буряк рассказал о победе сборной Украины над Боснией, а также оценил шансы желто-синих в плей-офф квалификации предстоящего мундиаля в Катаре.



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