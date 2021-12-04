«Динамо» с дублем Вербича выиграло у «Вереса»

4 декабря в рамках 17 тура УПЛ «Верес» принимал на своем поле «Динамо».



Первый тайм выиграли киевляне благодаря голу Беньямина Вербича. Во второй половине встречи словенец оформил дубль. Также еще один гол в свой актив записал Виктор Цыганков.

Под занавес встречи получил красную карточку представитель команды из Ровно Дмитрий Немчанинов.

«Динамо» выиграло встречу со счетом 3:0.

УПЛ. 17 тур

«Верес» - «Динамо» - 0:3 (0:1)

Голы: Вербич, 21, 61, Цыганков, 65.

Удаление: Немчанинов, 87 («Верес»).

Также «Спортинг» победил «Бенфику» с Яремчуком.



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