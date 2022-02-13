«Динамо» разгромило сербскую «Инджию» в спарринге

«Динамо» завершило очередной спарринг.

Соперником киевлян стала «Инджия». Оппонент из Сербии не создал никаких проблем действующему чемпиону Украины. «Динамо» забило четыре безответных мяча. Они оказались на счету Вербича, Де Пены, Ваната и Буяльского.

Ранее стало известно, почему на третий сбор не поехал полузащитник «Динамо» Владимир Шепелев.

Контрольный матч

«Динамо» — «Инджия» (Сербия) — 4:0 (2:0)

Голы: Вербич (33), Де Пена (44), Ванат (57), Буяльский (86).

«Динамо»: Бойко, Тымчик, Забарный, Боль, Дубинчак, Сидорчук (К), Гармаш, Де Пена, Антюх (Цыганков, 46), Вербич, Ванат.

«Динамо» (с 66-й минуты): Бущан, Тымчик (Бражко, 75), Сирота, Кендзера, Караваев, Сидорчук, Яцык, Буяльский, Цыганков, Кулач,Шкурин.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Медальный зачет Олимпиады после 13 февраля: Норвегия захватила лидерство

Судаков: новый контракт не влияет на мою самоотдачу, я всегда мотивирован

Мудрик после нового контракта с «Шахтером»: эмоции только положительные

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.