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«Динамо» разгромило сербскую «Инджию» в спарринге

Игорь Яслик
Игорь Яслик
13.02.2022
18:58
Новость
Футбол

«Динамо» завершило очередной спарринг.

Соперником киевлян стала «Инджия». Оппонент из Сербии не создал никаких проблем действующему чемпиону Украины. «Динамо» забило четыре безответных мяча. Они оказались на счету Вербича, Де Пены, Ваната и Буяльского.

Ранее стало известно, почему на третий сбор не поехал полузащитник «Динамо» Владимир Шепелев.

Контрольный матч

«Динамо» — «Инджия» (Сербия) — 4:0 (2:0)

Голы: Вербич (33), Де Пена (44), Ванат (57), Буяльский (86).

«Динамо»: Бойко, Тымчик, Забарный, Боль, Дубинчак, Сидорчук (К), Гармаш,  Де Пена, Антюх (Цыганков, 46), Вербич, Ванат.

«Динамо» (с 66-й минуты): Бущан, Тымчик (Бражко, 75), Сирота, Кендзера, Караваев, Сидорчук, Яцык, Буяльский, Цыганков, Кулач,Шкурин.

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