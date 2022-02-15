«Динамо» разгромило «Кайрат» на турецких сборах

15 февраля «Динамо» сыграл второй контрольный матч на третьем сборе в Турции. Соперником киевской команды стал алматинский «Кайрат» из Казахстана.

Поединок прошел на арене Mardan Stadium и завершился уверенной победой «Динамо» со счетом 4:0.

Контрольный матч

«Динамо» – «Кайрат» – 4:0

Голы: Касабулат, 7 – в свои ворота (1:0). Сирота, 63 (2:0). Цыганков, 74 (3:0). Кулач, 85 (4:0).

Следующий спарринг подопечные Мирчи Луческу проведут против латвийской «Валмиеры». Матч состоится 17 февраля и начнется в 16:00.

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