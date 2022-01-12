«Динамо» провело втягивающую тренировку без Луческу

Игроки киевского «Динамо» уже проходят медосмотр двумя группами и провели первую работу в 2022 году, немного потренировавшись в своем манеже на клубной базе в Конча-Заспе.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, занятие носило втягивающий характер и в нем не принимали участие все футболисты, которые еще добираются в Киев из других стран. Также в расположение команды 13 января прибудет главный тренер столичной команды Мирчаи Луческу, поэтому динамовцы занимались под руководством его помощников.

В ближайшие дни, учитывая морозную погоду, динамовцы и дальше будут заниматься в манеже, а 17 января команда отправится на первый сбор в Испанию. Там киевляне до 27 января проведут пять спаррингов. 22 января – игра с «Расинг Унион» (Люксембург), 24 или 25 января (соперник будет объявлен позже), 26 или 27 января – «Буде-Глимт» (Норвегия).

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