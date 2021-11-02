«Динамо» провело тренировку перед матчем с «Барселоной»

Сегодня, 2 ноября, «Динамо» сыграет с «Барселоной» в поединке четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Накануне игры киевская команда провела тренировку.

Целенаправленная подготовка к поединку с «Барселоной» началась для динамовцев сразу после возвращения с победой из Мариуполя – уже в воскресенье команда вновь собралась в клубном расположении и провела восстановительную тренировку. Сегодняшний день у киевлян начался с обязательного тестирования на COVID-19 и медицинского обследования.

Последняя кадровая проблема у киевлян – это травма Виталия Миколенко, который присоединился в лазарете к Артему Беседину, Денису Попову и Владиславу Кулачу. При этом вместе с командой в полную силу занимается Никита Бурда, сообщает официальный сайт клуба.

В день поединка в планах «Динамо» – предматчевая тренировочная сессия, после чего Мирча Луческу даст финальную установку на игру. На НСК «Олимпийский» команда отправится за два часа до стартового свистка матча, который прозвучит в 22:00.

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