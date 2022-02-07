Фрибет 3000 UAH
Олимпиада в Пекине 2022 «Прометей» — «Уникаха»: где смотреть «Прометей» — «Уникаха»: ставки Биатлон ОИ-2022: где смотреть Winter Cup 2022: трансляции матчей
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Футбол

«Динамо» проведет спарринг с черногорским «Рударом»: видеоотрансляция матча

Игорь Яслик
Игорь Яслик
07.02.2022
14:57
Новость
Футбол

7 февраля киевское «Динамо» продолжит подготовку ко второй части сезона на сборе в Турции.

Сегодня в программе у действующего чемпиона Украины контрольный матч с черногорским «Рударом» из Плевли. Игра начнется в 16.00.

В предыдущем спарринге «Динамо» в концовке упустило победу над болгарским «Левски». Киевская команда ушла на зимнюю паузу на втором месте в УПЛ, отставая на два очка от донецкого «Шахтера».

Ранее стало известно, что девять игроков «Динамо» из команды возрастной категории U-19 оказались на карантине из-за заражения коронавирусом. 9 февраля киевлянам предстоит выездной матч плей-офф Юношеской лиги УЕФА против чемпиона Испании «Депортиво» из Ла-Коруньи.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Григорчук укрепляет штаб одесского «Черноморца»
Григорчук укрепляет штаб одесского «Черноморца»
Источник: украинец Филиппов перешел в «Ригу»
Источник: украинец Филиппов перешел в «Ригу»
«Верес» проиграл спарринг самой титулованной команде Болгарии
«Верес» проиграл спарринг самой титулованной команде Болгарии

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи