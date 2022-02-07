«Динамо» проведет спарринг с черногорским «Рударом»: видеоотрансляция матча

7 февраля киевское «Динамо» продолжит подготовку ко второй части сезона на сборе в Турции.

Сегодня в программе у действующего чемпиона Украины контрольный матч с черногорским «Рударом» из Плевли. Игра начнется в 16.00.

В предыдущем спарринге «Динамо» в концовке упустило победу над болгарским «Левски». Киевская команда ушла на зимнюю паузу на втором месте в УПЛ, отставая на два очка от донецкого «Шахтера».

Ранее стало известно, что девять игроков «Динамо» из команды возрастной категории U-19 оказались на карантине из-за заражения коронавирусом. 9 февраля киевлянам предстоит выездной матч плей-офф Юношеской лиги УЕФА против чемпиона Испании «Депортиво» из Ла-Коруньи.

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