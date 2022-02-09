«Динамо» проведет пять спаррингов на третьем сборе в Турции

В четверг, 10 февраля, после контрольного матча с представителем Боснии и Герцеговины - командой «Широки Бриег», динамовцы на несколько дней вернутся в Киев. А уже в воскресенье, 13 февраля, «Динамо» снова отправится в Турцию на третий учебно-тренировочный сбор, который продлится до 22 февраля, сообщает официальный сайт клуба.

Это будет завершающий этап подготовки подопечных Мирчи Луческу ко второй части сезона и пройдет он на южном побережье, в том же месте, где был и второй сбор.

В рамках третьего сбора планируется проведение пяти спарригов, однако в программе возможны изменения.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Как «Динамо» с суперголом Кулача выиграло спарринг

Экс-игрок «Динамо» ассистом и голом вывел «Палмейрас» в финал клубного ЧМ

Ищенко: динамовцам нужно выгрызть победу над «Депортиво»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.