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«Динамо» проведет на первом сборе в Испании пять спаррингов

Павел Соловей
Павел Соловей
04.01.2022
14:32
Новость
Футбол

13 декабря, на следующий день после матча с «Зарей» в чемпионате, для первой команды «Динамо» начался зимний отпуск. Продлится он до 13 января, а с 14 числа команда возобновит работу.

После планового медосмотра несколько дней бело-синие будут заниматься на клубной базе, а 17 января команда отправится на первый зимний межсезонный сбор. Его динамовцы проведут на юго-востоке Испании, в провинции Аликанте, неподалеку от городов Аликанте и Мурсия.

За время первого сбора, который продлится до 27 января, «Динамо» проведет пять контрольных матчей, сообщает пресс-служба клуба. Список спарринг-партнеров будет опубликован после того, как все матчи будут окончательно согласованы и утверждены.

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