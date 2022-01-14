«Динамо» проходит медосмотр: Кулач, Шкурин и Рамирес в списке на первый сбор

Футболисты киевского «Динамо» после первых втягивающих тренировок в манеже своей базы в Конча-Заспе, сегодня разделились на две группы для медосмотра.

Первыми врачей посетили игроки «Динамо» — украинцы, после них — легионеры.

17 января делегация «Динамо» отправится на первый зарубежный сбор, который пройдет в Испании. Как стало известно Meta-ratings.com.ua, в Испанию Мирча Луческу планирует взять игроков, которые были в обойме «Динамо» осенью. Среди них также должны быть Владислав Кулач, Илья Шкурин, Эрик Рамирес и Владислав Супряга, которых в межсезонье сватают в другие клубы. Первый сбор, как минимум, эти футболисты пройдут подготовку в составе «Динамо», а после возвращения из Испании Мирча Луческу примет решение, можно ли кого-то отпустить в аренду.

У Эрика Рамиреса еще будет шанс в «Динамо»

По имеющейся информации, на сборе в Испании не будет футболистов, которые не остались в «Черноморце» и вернулись в расположение «Динамо». Всем им будут подыскиваться новые клубы.

Ранее мы сообщали о том, что на сборе в Испании киевляне до 27 января проведут пять спаррингов. 22 января — игра с «Расинг Унион» (Люксембург), 24 или 25 января (соперник будет объявлен позже), 26 или 27 января — «Буде-Глимт» (Норвегия).

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