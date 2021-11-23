«Динамо» проиграло «Баварии», потерпев четвертое поражение подряд в Лиге чемпионов

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» в Киеве на НСК «Олимпийский» принимало «Баварии». Поединок завершился поражением киевской команды со счетом 1:2.

Счет в матче открыл Левандовски, который ударом через себя отправил мяч в ворота «Динамо». На 42-й минуте Коман увеличил разрыв в счете.

Во втором тайме «Динамо» удалось забить первый мяч в текущем сезоне Лиги чемпионов. На 70-й минуте Гармаш завершил атаку точным ударом в нижний угол.

«Динамо» потерпело четвертое поражение подряд и осталось на четвертом месте в группе Е, имея в своем активе одно очко. «Бавария» – первая, набрав 15 очков.

Лига чемпионов

Группа Е

5-й тур

«Динамо» – «Бавария» – 1:2

Голы: Левандовски, 14 (0:1). Коман, 42 (0:2). Гармаш, 70 (1:2).

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