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«Динамо» продлило контракт с талантливым сенегальцем

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
07.12.2021
21:14
Новость
Футбол

Сенегальский полузащитник «Динамо» U-19 Самба Диалло подписал новый контракт с киевским клубом.

Соглашение с 18-летним игроком рассчитано на 5 лет. Африканский футболист перешел в клуб в августе, подписав контракт на год.

Диалло забил 15 голов за «Динамо» U-19 в текущем сезоне: 10 – в чемпионате, 5 – в Юношеской лиге УЕФА.

Динамо

Также твиттер УЕФА опубликовал первый гол Шевченко в Лиге чемпионов.

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