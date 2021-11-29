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«Динамо» подпишет новый контракт с сенегальским легионером

Павел Соловей
Павел Соловей
29.11.2021
20:15
Новость
Футбол

Нападающий молодежной команды «Динамо» Самба Диалло в ближайшее время должен подписать новое соглашение с киевской командой.

«Думаю, что до конца года Динамо должно подписать с Диалло полноценный контракт. Прогнозирую, что на сборы Самба поедем с основной командой», – сказал журналист Игорь Цыганик в авторской программе Цыганик LIVE.

Отметим, что 18-летний Диалло забил пять голов в пяти матчах за «Динамо» в юношеской Лиге УЕФА.

Диалло — воспитанник одной из сенегальских футбольных академий и футболист юношеской сборной своей страны, за которую играл на уровне команд U-17 и U-20.

Отметим, что Диалло в составе сборной Сенегала U-17 он принимал участие в матчах чемпионата мира U-17, который проходил в 2019 году в Бразилии. На турнире Диалло провел 4 поединка.

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