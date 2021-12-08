«Динамо» подписало контракт с воспитанником «Монако»

Алжирский полузащитник Ноа Нехар подписал контракт с Динамо. Киевский клуб пока не объявлял о заключении сделки с игроком.

Отметим, что Нехар является воспитанником академии французского «Монако».

«С большой гордостью объявляю о подписании моего первого профессионального контракта с киевским Динамо. Спасибо моей семье, агентству VV Consulting, и всем моим родным за их поддержку на этом новом этапе моей жизни. Трудная часть начинается сейчас», – написал Нехар в своем инстаграме.

Добавим, что Нехар является клиентом агентства VV Consulting, принадлежащего бывшему вице-президенту «Монако» Вадиму Васильеву.

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