«Динамо» паузу в чемпионате заполняет без спарринга и Луческу

Киевское «Динамо» 11 ноября после нескольких дней выходных возобновило подготовку к матчу 15 тура УПЛ против «Черноморца».



Поскольку большая группа футболистов «Динамо» отправилась в свои сборные, сейчас в тренировочном процессе принимает участие не больше 10 исполнителей.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, пока что нет в Киеве и главного тренера «бело-голубых» Мирчи Луческу, который в воскресенье вернётся в Киев и с понедельника присоединится к тренировочному процессу столичного клуба. Пока же тренировками команды в отсутствии Мирчи Луческу руководят Олег Гусев и Эмиль Карас. Ещё один помощник Луческу - Огнен Вукоевич - находится в Хорватии, возглавляя молодежную сборную своей страны.

Напомним, что свой следующий поединок «Динамо» проведет в пятницу, 19 ноября, на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского сыграет с одесским «Черноморцем».

Встречу в Одессе перенесли в столицу по просьбе киевского «Динамо».

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