«Динамо» отреагировало на информацию об уходе Миколенко в европейский клуб

Вице-президент «Динамо» Алексей Семененко прокомментировал информацию о возможном уходе защитника Виталия Миколенко.
«Я не в курсе, никто ничего мне по этой теме не говорил, поэтому не знаю. Для меня эта информация на уровне нуля. Может, правда, может, нет – мне президент таких вещей не говорит», – цитирует Семененко FanDay.
Ранее наш сайт сообщал об уходе Миколенко из «Динамо» в европейский клуб. Позже появилась информация, что игрок бело-синих перейдет в «Эвертон».
В текущем сезоне 22-летний Миколенко провел за «Динамо» 21 матч во всех турнирах и сделал три результативные передачи.
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