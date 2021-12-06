«Динамо» отправилось в Лиссабон: Кендзеры нет в заявке

Киевское «Динамо» вылетело в Лиссабон на матч с «Бенфикой» в рамках шестого тура Лиги чемпионов, который состоится 8 декабря.



В составе делегации действующего чемпиона Украины попали 23 футболиста.

Вратари: Бойко, Бущан.

Защитники: Забарный, Караваев, Миколенко, Сирота, Тымчик, Шабанов.

Полузащитники: Андриевский, Антюх, Буяльский, Витиньо, де Пена,Вербич, Леднев, Сидорчук, Цыганков, Шапаренко, Шепелев.

Нападающие: Гармаш, Кулач, Рамирес, Шкурин.

Отсутствует в составе защитник Томаш Кендзера. Наш сайт ранее сообщил, что польский защитник сдал положительный тест на коронавирус.

Напомним, что «Динамо» после поражения в пятом туре Лиги чемпионов от «Баварии» потеряло шансы подняться с последнего места в группе. Поединком с «Бенфикой» киевляне завершат еврокубковый сезон-2021/2022.

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